Zusammenstoß zweier Radfahrer in Tristach: 57-Jähriger reanimiert

Tristach – Am Freitagabend, gegen 17 Uhr, kam es in Tristach zum Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 57-Jähriger war gerade mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße in Richtung Lienz unterwegs, als ein 79-Jähriger aus einer Gemeindestraße einbiegen wollte. Dabei übersah der Ältere den heranfahrenden 57-Jährigen und es kam zur Kollision.