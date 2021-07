Zusammenstoß zweier Radfahrer in Tristach: 79-Jähriger verstorben

Tristach – Ein 79-Jähriger, der nach einem Fahrradunfall in Tristach Anfang Juli reanimiert werden musste, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, starb der Mann am Montag im Bezirkskrankenhaus Lienz.

Zu dem Unfall war es am Nachmittag des 2. Juli auf der Landesstraße in Tristach gekommen. Ein 57-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Lienz unterwegs, als der 79-jährige Radfahrer aus einer Gemeindestraße einbog. Dabei übersah der Ältere den Heranfahrenden und es kam zur Kollision. Während der 57-Jährige unverletzt blieb, stürzte der 79-Jährige dabei so schwer, dass er noch an Ort und Stelle reanimiert werden musste. Eine Zeugin alarmierte die Rettung, woraufhin der Verunglückte mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde. Offenbar wurde er nach einiger Zeit wieder ins Krankenhaus nach Lienz verlegt, wo er am Montag verstarb. (TT.com)