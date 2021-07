Großes E-Bike-Logistikzentrum entsteht in Sillian

Sillian – Die Südtiroler Firma Papin Sport ist auch in Österreich nicht unbekannt. Das Unternehmen der Familie Schmidhofer aus Innichen versorgt Hotels und Einzelkunden mit Leihrädern und hat Niederlassungen in Villach ebenso wie am Reschenpass oder in Lienz. In Osttirol ist Papin Sport als Manager des Radverleihs für den Drauradweg bekannt. Die beliebte Route von Innichen nach Lienz gehört zu den meistbefahrenen Radwegen Österreichs.