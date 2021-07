Zum 40. Jubiläum eine Aufwertung für den Fiat Ducato

Das technische Update beschränkt sich nicht auf den Antrieb, sondern schlägt sich im Weiteren auch in der Lenkung nieder. Die bisher verwendete Servotechnik verschwindet, an ihre Stelle tritt eine „selbstregulierende, elektrisch unterstützte“ Lenkunterstützung. Ungeachtet dessen garantiert Fiat Professional einen kleinen Wendekreis, eine selbstnivellierende Luftfederung, eine variable Höhe der Ladekante für schweres Ladegut und grosso modo eine hohe Zuladung.

Die Adaptionen schlagen sich außerdem in einem volldigitalen Instrumentarium und auch in neuen Uconnect-Infotainmentsystemen nieder. Bis zu 25,6 Zentimeter beträgt die Bildschirmdiagonale des mittig platzierten Touchscreens, je nach Ausstattung gibt es ein vollwertiges Navigationssystem mit TomTom-3D-Karten, außerdem drahtlose Anbindung via Apple CarPlay und Android Auto. Ganz schön „professional“, was Fiat Professional im Jubiläumsjahr des Ducato vollbringt.