Wieder Kritik an Gedenkkultur: „Täter-Opfer-Umkehr in Imst“

Imst – In der Oberländer Bezirkshauptstadt Imst steht erneut ein „Taferl“ im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Nach dem langen Hin und Her, als es um den Tausch eines Straßenschildes ging – dem Heimatdichter, Kriegstreiber und Nazi Jakob Kopp wurde die Ehre, eine Straße nach ihm benannt zu haben, aberkannt –, gibt es neuerlich Kritik an der fehlenden Gedenkkultur in Imst.