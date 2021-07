1700 Lehrlinge fehlen: Tirols Wirtschaft startet Offensive

Innsbruck – Tirols Wirtschaft gebe, beflügelt durch weitere Öffnungsschritte, nach der Corona-Krise wieder Gas. „Und sofort zeigt sich wieder der akute Fachkräfte- und auch Lehrlingsmangel“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser. Den aktuell 2240 offenen Lehrstellen stünden nur 528 Lehrstellensuchende gegenüber, das bedeute eine Lücke von fast 1700. Neben demografischen Gründen (geburtenschwache Jahrgänge) gebe es heuer weniger Schulabbrecher, weil laut Walser offenbar teils auch milder benotet wurde. Mit Ende Mai waren in Tirol 9947 Lehrlinge in Ausbildung. Mehr als 160 Lehrberufe werden im Land ausgebildet.

Tirol habe eine extrem gute Lehrausbildung, was sich in verschiedenen internationalen Wettbewerben zeige. 197 Betriebe (bilden 30 Prozent aller Lehrlinge aus) wurden dafür auch ausgezeichnet. Es gebe Berufs-Festivals, Berufs-Safaris und das virtuelle Kennenlernen von Berufen über VR-Brillen. In verschiedenen Bereichen (etwa Sportartikel- oder Lebensmittelhandel) werde ein Teil der Ausbildung blockweise in Kompetenzzentren konzentriert.