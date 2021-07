Benefiz-Flohmarkt in Fügen: 250 Euro für Maiers ersten Helm

Fügen – „Hätte ich das gewusst!“ Das wird sich so mancher denken und ärgern, wenn er liest, welche Dinge prominenter Persönlichkeiten kürzlich für wenig Geld versteigert wurden.

5200 Euro kamen zusammen, die Maria Mayer an den Obmann der Kinderhilfe BM Hannes Fender, flankiert von Jörg Höllwarth (l.) und BM Dominik Mainusch, übergab.

Die Fügenerin Maria Mayer hatte bei prominenten Schauspielern, Sportlern und Politikern angeklopft und um persönliche Sachen gebeten, die kürzlich zugunsten der Kinderhilfe im Bezirk Schwaz versteigert wurden. Und fast alle machten mit und schickten ihr was. Die Auktionatoren Dieter Daum und Jörg Höllwarth halfen dann, die guten Stücke unter rund 100 begeisterten Bietern beim Promi-Flohmarkt im Schlosspark Fügen zu versteigern und so insgesamt 5200 Euro für die Kinderhilfe zu erzielen. Das teuerste Stück, eine neue Designerhandtasche von Vivienne Westwood, wechselte gerade mal für die Hälfte des üblichen Verkaufspreises von 1000 Euro den Besitzer. Der zweithöchste Betrag wurde für einen Fußball und ein Trikot der österreichischen Nationalmannschaft – handsigniert von allen Spielern und Trainer Franco Foda – gezahlt, nämlich 450 Euro. Auch Hermann Maiers erster Skihelm kam unter den Hammer: 250 Euro war das höchste Gebot. Da wäre sicher mehr drin gewesen, das weiß auch Maria Mayer, die bescheidene Initiatorin, die nächstes Mal lautstarker und landesweit die Werbetrommel rühren will.