Renaults Elektro-Offensive nimmt Gestalt an: Zehn neue Autos angekündigt

Paris – Bei Seat hat Luca de Meo einiges vollbracht. Unter seiner Führung fand die VW-Tochter zurück zu neuem Selbstbewusstsein dank frischer Modellpalette, nie gekannter Profitabilität und intensiven Marketings. Diese Stärken will de Meo nun bei Renault anwenden, dem angeschlagenen französischen Autohersteller, der mit seiner Modellpalette und seiner nicht zufriedenstellenden Bilanz ringt.

Luca de Meo beabsichtigt, Renault innerhalb weniger Jahre in einen umfassenden Elektroauto-Anbieter zu verwandeln.

Wenn de Meo und seine Mitarbeiter bis 2025 ihr Ziel verwirklicht haben sollten, dann könnte sich das bewahrheiten, was der Renault-Chef in Aussicht stellt: dass die Rhombusmarke in Europa die „nachhaltigste Modellpalette“ anbieten werde – mit einem E-Anteil von über 65 Prozent. Und es geht noch weiter: Bis 2030 „sollen bis zu 90 Prozent der verkauften Renault-Modelle über einen vollelektrischen Antrieb“ verfügen, wie es von Seiten des Herstellers verlautbart wird.