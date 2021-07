Flüchtiges Pärchen nicht mehr bezüglich Einbruch gedeckt

Ein junges Pärchen kristallisierte sich für eine junge Tirolerin – nicht nur wegen Drogenkonsums – als die falschen Freunde heraus. Soll die befreundete Unternehmertochter mit ihrem Freund – für alle gilt die Unschuldsvermutung – beim Vater doch insgesamt siebenmal über ein Fenster ins Geschäft eingestiegen sein, um die Kasse zu leeren. Beim letzten Einbruch im April hatte sie die Tirolerin dann gebeten, ihren Freund doch aufgrund seiner Vorstrafen zu decken und den Einbruch auf sich zu nehmen. Dafür zahle sie ihr ja den Verteidiger und die nachfolgende Strafe – die TT berichtete. Als Richter Norbert Hofer der nun wegen Einbruchs Angeklagten darauf am Landesgericht erklärte, dass für ihre eher unstimmige Tat fünf Jahre Haft drohen würden, kippte die Frau im letzten Moment und machte reinen Tisch in Richtung der Begünstigung des Vorbestraften. Gestern sollte das Pärchen zur Zeugenaussage zum Prozess erscheinen, die beiden sind derzeit nach letzten Informationen des Gerichts aber in Italien untergetaucht. Die Version der einst so Naiven war aber auch ohne das Paar glaubhaft. Hatte der Vorbestrafte in einem Chat der Angeklagten doch geschrieben, ihn nun doch nicht zu „verwamsen“. Dazu zeigen Videoaufnahmen zur Tatzeit im Geschäft einen Mann und eine Frau. „Für jemanden einen Einbruch auf sich zu nehmen, ist doch wirklich das Allerdümmste. Alle Fakten sprechen aber in Richtung einer Begünstigung für sie“, so Richter Hofer. Er verbaute der jungen Frau die Zukunft übrigens nicht – und verhängte rechtskräftig drei Monate Haft. Drei Jahre darf nun nichts mehr vorkommen. Für das Pärchen geht die Geschichte aber weiter.