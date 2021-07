Fahrverbot um Schulen in Wörgl beschlossen

Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde das Konzept für das Fahrverbot rund um das Pflichtschulzentrum mit knapper Mehrheit abgesegnet.

Wörgl – Der Plan für eine Verkehrsberuhigung rund um das Pflichtschulzentrum in Wörgl existiert seit vielen Jahren. Ein Unfall mit einem Kind brachte die Gemeindepolitik nun aber in Handlungsnot. Ab dem Herbstsemester soll ein Fahrverbot rund um Volks-, Mittel- und Polytechnische Schule gelten. Der Gemeinderat sprach sich am Donnerstagabend dafür aus, vorbehaltlich einer Verordnung durch die Bezirkshauptmannschaft.