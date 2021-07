Hall will heute aus dem Schatten ins Licht schreiten

🎾 Bundesliga: Die Spannung ist nicht nur in Schwaz spürbar. Weil es nach bangen Fragen im Tiroler Tennisderby am Sonntag (11 Uhr) zwischen dem TC Raiffeisen Schwaz und dem TC Telfs Antworten geben wird. Zum einen, welche Mannschaft aus der ersten in die zweite Bundesliga absteigen wird. Zum anderen, wer die Nummer eins im Tiroler Herrentennis ist. Entscheidend wird, so die Meinung der Mannschaftsführer, mit welcher Aufstellung die beiden Teams aufkreuzen werden. Vor allem für Telfs wird es nicht einfach. Zur gleichen Zeit steht nämlich in Fügen in der Tiroler Liga eine für den weiteren Meisterschaftsverlauf wichtige Begegnung am Spielplan. Ob das Schwaz in die Karten spielt? Der Aufsteiger will den Klassenerhalt fixieren und rechnet, so Mannschaftsführer Wöll, mit einer 50:50-Chance. Adrian Gruber vom TC Telfs wiederum hofft, dass er die stärksten Spieler einsetzen kann.