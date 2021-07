83-Jährige saß in Osttirol nach Unfall acht Stunden verletzt in Auto fest

Matrei i.O. – Von einem Forstweg im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol stürzte am Freitagvormittag eine 83-jährige Autolenkerin in ein Waldstück ab. Da sie offenbar entweder kein Mobiltelefon dabei hatte oder keine Möglichkeit dieses zu benutzen, wurde sie erst nach etwa acht Stunden gefunden und aus ihrem Fahrzeug geborgen.