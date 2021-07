Therapiezentren in Gefahr: Opposition schließt Reihen für die Kinder

Innsbruck – Grün sind sich die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS wahrlich nicht immer. Gestern schon. Doch anstatt der Farbe Grün sehen sie rot. Und so war es mehr als nur die Rote Karte, die man der Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) zeigte. Vielmehr war es gestern in einer Pressekonferenz eine Art Generalabrechnung mit Fischers kritisierter Art der Sozialpolitik anhand des Falls der Tiroler Kinder-Therapiezentren „Eule“ (acht Standorte) sowie des „for KIDS“ (in Kitzbühel).