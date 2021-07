Festnahme nach Angriff mit Messer in Innsbrucker Jugendeinrichtung

Innsbruck – Eine Innsbrucker Jugendbetreuungseinrichtung war in der Nacht zum Donnerstag Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei kam auch ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser zum Einsatz. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Mordversuchs. Noch in der Nacht wurde ein 16-jähriger Einheimischer festgenommen.

Es war bereits nach Mitternacht, als zwei gleichaltrige Jugendliche in ihrer Betreuungseinrichtung im Osten von Innsbruck in Streit gerieten. Die Auseinandersetzung eskalierte, schließlich dürfte es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Einer der beiden Streithähne „geriet dabei so in Rage, dass er ein Küchenmesser aus der Gemeinschaftsküche holte“, weiß Thomas Willam, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Sein Gegner erkannte offenbar die Gefahr: Er konnte rechtzeitig in sein Zimmer flüchten und sich hinter der Tür verbarrikadieren. Doch der 16-jährige Angreifer gab nicht auf: Mit dem Messer stach er laut Staatsanwalt auf die Tür ein. Ohne Erfolg. Schließlich gelang es, den einheimischen Jugendlichen zu beruhigen.