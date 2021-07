Fünf gerade gemacht: Ionic 5 von Hyundai im Test

Valencia – Endlich kommt Nachhaltigkeit wieder einmal zu richtigen Ehren, anstatt nur als leere PR-Hülse herhalten zu müssen. Mit seinem neuen Design-Hingucker Ionic will Hyundai zeigen, dass für eine gute Zukunft mehr aufgefahren werden muss als nur lokal emissionsfreies Fahren. Ansatzweise hat sich schon die bisherige Ionic-Baureihe an ökologischen Materialien versucht, der neue 5 geht die Sache aber deutlich ernsthafter an. Sein Innenraum strotzt geradezu vor Nachhaltigkeit: recyceltes Plastik, Biomaterialien, etwa aus Zuckerrohr, Schafswolle, vereinzelt pergamentähnliche Flächen, Farbbestandteile aus Raps-, Mais- und Sojaöl. Selbst das optionale Leder wird biologisch mit Flachssamenextrakt gegerbt. Die Fußmatten bestehen aus recycelten Fischnetzen, die eine von den Koreanern unterstützte Umweltschutzorganisation aus den Meeren holt.