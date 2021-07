Verdächtiger gestand: Nach Brandstiftung in Haiming zum Löscheinsatz geeilt

Wie berichtet, ist am Dienstag gegen 21.20 Uhr auf dem Haiminger Waldfestplatz eine Holzhütte in Brand geraten. Für die Haiminger Feuerwehrmänner ein aufwändiger Einsatz, zumal die Gefahr bestand, dass die Flammen auf den nahen Wald übergreifen. Doch das konnten die Einsatzkräfte verhindern. Der Stadl war allerdings nicht zu retten – etwa 50.000 Euro Schaden. Nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrmänner wieder abrücken.

Für die Silzer Polizeibeamten und den Bezirksbrandermittler war rasch klar, dass das zerstörte Holzgebäude das Werk eines Brandstifters war. „Es gab da eine verdächtige Wahrnehmung“, sagt dazu der Imster Polizei-Bezirkskommandant Hubert Juen: „Außerdem schöpften die Beamten schnell Verdacht, dass ein Brandbeschleuniger verwendet worden war.“ Auf Benzin und Co. trainierte Polizei-Spürhunde schlugen an und bestätigten damit die Vermutung der Polizisten.

Am Freitag, drei Tage nach dem Brand, meldete die Pressestelle der Polizei die Festnahme eines 16-jährigen Oberländers. „Der Verdächtige hat bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt“, erklärt Juen. Ein Geständnis, das nicht nur den Brand des Holzstadls beinhaltete. Der Beschuldigte gab zu, für eine ganze Serie verantwortlich zu sein, die drei weitere Brände in Ötztal-Bahnhof umfasst.

Nach über einem Jahr Pause schlug der Jugendliche am 22. Juni nach eigenen Angaben erneut zu. Diesmal war’s ein Stapel Recycling-Holz, der in Brand gesteckt wurde. Ein Zeuge bemerkte frühzeitig die Flammen und schlug Alarm. So konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Am 28. Juni – einen Tag vor dem Stadlbrand – brach in unmittelbarer Nähe im Gelände ein kleines Feuer aus, für das der Beschuldigte ebenfalls die Verantwortung übernahm.