Mehrere Pkw-Einbrüche in Tirol: Verdächtige nach Flucht auf A12 gestoppt

Innsbruck – In Matrei in Osttirol, Lavant, Innsbruck und Wattens kam es am Donnerstag und Freitag zu Einbrüchen in geparkte Pkw. Daraus stahlen die Täter Wertgegenstände. Im Zuge erster Ermittlungen konnte erhoben werden, welches Fahrzeug die Täter benutzten. Dieses wurde zur Fahndung ausgeschrieben.