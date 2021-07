Red-Bull-Pilot Verstappen im dritten Spielberg-Training klar vorne

Spielberg - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das dritte Training für den Grand Prix von Österreich in Spielberg dominiert. Der WM-Leader war am Samstag in 1:04,591 Minuten vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (+0,538 Sek.) und Lewis Hamilton (0,686) klar der Schnellste. Der in der Vorwoche beim Steiermark-GP am Red Bull Ring siegreiche Niederländer geht im Qualifying um 15.00 Uhr (live ORF 1, ServusTV, Sky) auf seine dritte Pole Position in Serie los.