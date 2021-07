Radfahrerin in Innsbruck angefahren: 73-Jährige schwer verletzt

Innsbruck – Eine 73-jährige Radfahrerin ist am Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Um 10.55 Uhr war eine Autofahrerin in Innsbruck auf der Haller Straße in Richtung Osten unterwegs. Die 64-Jährige fuhr über die sogenannte "Hochbrücke". Am östlichen Ende überquerte eine Radfahrerin den dortigen Schutzweg in Richtung Süden.