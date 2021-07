Dänemark steht nach 2:1-Sieg über Tschechien im EM-Halbfinale

Delaney (l.) brachte Dänemark früh in Führung. © Liselotte Sabroe via www.imago-images.de

Baku - Dänemark steht erstmals seit dem Triumph 1992 wieder im Halbfinale einer Fußball-Europameisterschaft. Bei der paneuropäischen Endrunde bezwangen die Nordländer im Viertelfinale am Samstag in Baku Tschechien mit 2:1 (2:0). Thomas Delaney (5.) und Kasper Dolberg (42.) erzielten die dänischen Treffer. Auf der Gegenseite war das fünfte Turniertor von Patrik Schick (49.) zu wenig. Um den Finaleinzug spielt Dänemark nun gegen den Sieger der Partie zwischen England und der Ukraine.

Dänemark gelang mit dem Sieg eine späte Revanche für die 0:3-Niederlage gegen Tschechien im Viertelfinale der EURO 2004. Der dänische Teamchef Kasper Hjulmand nahm im Vergleich zum 4:0-Kantersieg gegen Wales im Achtelfinale keine Änderungen an seiner Anfangsformation vor. Obwohl Yussuf Poulsen wieder fit war, durfte Dolberg nach seinen beiden Treffern gegen die Waliser erneut von Beginn an spielen. Bei den Tschechen rückte der zuletzt gesperrte Jan Boril in der Verteidigung anstelle von Pavel Kaderabek in die Startelf.

"Danish Dynamite" stellte die Weichen schon früh auf Sieg. In der fünften Minute köpfelte Delaney einen Eckball von Jens Stryger Larssen völlig freistehend ein. Nachdem zuvor aber Dolberg als letzter Spieler den Ball berührt hatte, hätte der Corner keiner sein dürfen. Stattdessen wäre von Schiedsrichter Björn Kuipers auf Abstoß zu entscheiden gewesen. Da der Videoassistent in solchen Situationen nicht eingreifen darf, ist in Sachen VAR einmal mehr für Gesprächsstoff gesorgt.

Die Dänen beschränkten sich danach vermehrt auf Konterattacken. Eine davon resultierte aus einer Ecke, in deren Folge Mikkel Damsgaard den Ball bis in den gegnerischen Strafraum behauptete, dann aber noch gut von Vladimir Coufal verteidigt wurde und zu schwach abschloss (13.). Den Doppelpack hatte Delaney in der 17. Minute auf dem Fuß: Nach einer Flanke von links schoss er aber knapp rechts am Tor vorbei.

⚽ EM-Viertelfinale Tschechien - Dänemark 1:2 (0:2) Baku, Olympiastadion, 16.306, SR Kuipers (NED) Tore: Schick (49.) bzw. Delaney (5.), Dolberg (42.) Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka (64. Brabec), Kalas, Boril - Holes (46. Jankto), Soucek - Masopust (46. Krmencik), Barak, Sevcik (79. Darida) - Schick (79. Vydra) Dänemark: Schmeichel - Christensen (81. Andersen), Kjaer, Vestergaard - Stryger Larssen (71. Wass), Hojbjerg, Delaney (81. Jensen), Maehle - Braithwaite, Dolberg (59. Poulsen), Damsgaard (60. Nörgaard) Gelbe Karten: Krmencik, Kalas

Die Tschechen fanden mit Fortdauer der Partie spielerisch besser ins Match, zu zwingenden Torchancen kam es vor der Pause aber kaum. Bei Schüssen von Tomas Holes war jeweils Dänemark-Keeper Kasper Schmeichel zur Stelle (22., 35.). Ondrej Celustka verpasste den Ball nach einem Freistoß nur knapp mit dem Kopf (30.).

Kurz vor der Pause erhöhten die Dänen noch einmal die Gangart, was in der 42. Minute auch das 2:0 einbrachte. Eine Maßflanke von Joakim Maehle mit dem Außenrist schoss Dolberg zentral im Strafraum volley ein.

Die Tschechen ließen sich vom Zwei-Tore-Rückstand aber nicht beirren, kamen wesentlich energischer aus der Kabine. Michael Krmencik aus 20 Metern (46.) und ein Dropkick von Antonin Barak (47.) blieben zunächst noch erfolglos.

Dafür gelang Goalgetter Schick in der 49. Minute der Anschlusstreffer. Der Stürmer verwertete eine Flanke von Coufal ins linke untere Eck zu seinem fünften Turniertreffer - womit er die Torschützenliste ex aequo mit Cristiano Ronaldo anführt. Beide Spieler können ihr Torkonto nach dem Ausscheiden ihrer Teams nun aber nicht mehr erhöhen.

Die Tschechen hatten in der Schlussphase durchaus noch Gelegenheiten auf den Ausgleich. Bei einem Freistoß von Barak war der dänische Schlussmann Schmeichel zur Stelle (74.). Auf der Gegenseite parierte Tomas Vaclik einen guten Schuss des eingewechselten Poulsen (78.). Auch Maehle verabsäumte es wenig später, auf 3:1 zu stellen (82.). In der 96. Minute ging ein Abschluss von Kapitän Simon Kjaer am Tor vorbei.

Kurz vor dem Anpfiff hatte das tschechische Team eine Geste an Christian Eriksen gerichtet. Kapitän Tomas Soucek übergab seinem dänischen Pendant Kjaer ein tschechisches Trikot mit der Nummer 10, dem Namensschriftzug Eriksen und zahlreichen Unterschriften. Eriksen war im Auftaktspiel der Dänen gegen Finnland nach einem Herzstillstand reanimiert worden und hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. (APA)

