Pleite gegen Dragons: Die Raiders schlittern in eine handfeste Krise

Schon in der Vorwoche bei der Last-Minute-CEFL-Niederlage sprach Kapitän Adrian Platzgummer die unerwartet vielen Fehler seiner Truppe an. In dasselbe Horn blies nun auch Marco Schneider: „Wir spielen in der ersten Halbzeit okay und kommen dann so schwach aus der Pause. Wir machen so viele Fehler – klar, wir sind ein junges Team, aber wir verlassen uns, ich nehme mich da nicht aus, zu viel auf die Routiniers. Wir müssen uns alle steigern und das ganz schnell.“