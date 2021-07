Brandstiftungen geklärt: 56-Jährige Innsbruckerin soll Feuer gelegt haben

Innsbruck – Die Polizei hat am Samstag mitgeteilt, dass zwei Brandstiftungen aus dem heurigen Jahr aufgeklärt werden konnten. Am 26. März und am 9. Mai brannte es jeweils in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck. Die Brände dürften von einer 56-jährigen Österreicherin gelegt worden sein.