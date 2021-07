Fabelzeit bringt Lakata den siebten Streich beim KitzAlpBike-Festival

(Vergeblich) gejagt wurde der dreifache Marathon-Weltmeister dabei von zwei flotten Tirolern aus dem Cross-Country-Lager: Gregor Raggl und Charly Markt. Raggl hielt das Tempo vor allem in den Abfahrten hoch, Lakata konnte sich aber im letzten Anstieg absetzen: „Ich habe versucht, in den Anstiegen etwas Vorsprung herauszuholen, die Cross-Country-Fahrer bolzen so richtig über den Fleckalm Trail runter. Ich hatte dann für die letzte Steigung noch ein paar Körner übrig und bin froh, meinen Titel verteidigt zu haben“, so der 42-jährige Lakata. 23,7 Sekunden fehlten dem Roppener Raggl schlussendlich: „Das war mein erster Marathon überhaupt. Am letzten Berg hat Alban angezogen, da konnte ich nicht mehr mithalten“, so Raggl. Der drittplatzierte Markt konstatierte mit einem Augenzwinkern: „In den Anstiegen bin ich heute gefühlt mehrfach gestorben.“