Clubs öffnen wieder: Ein gechillter Abend der Eskalation in Innsbruck

Lange Schlangen vor dem Club Emma in den Bögen. Die Partytiger waren fröhlich und genossen die wiedergewonnene Freiheit ganz spürbar.

Innsbruck – Dieser Abend ging in die Verlängerung. Endlich. Nicht beim Fußball. Sondern für alle Nachtschwärmer. Sie konnten von Freitag auf Samstag fast so wie früher feiern, ohne Lockdown, vorverlegte Sperrstunden und in offenen Clubs. Ein Lokalaugenschein, der sich dann vor allem draußen abspielte: