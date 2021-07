Deutscher stürzte entlang der Felbertauernstraße in steiles Waldgelände ab

Matrei i. O. – Mit Drehleiter und Bergekran musste ein 45-jähriger Wanderer am Samstagabend nach einem Absturz entlang der Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol geborgen werden. Der 45-jährige Deutsche war gegen 20.30 Uhr am südlichen Fahrbahnrand der Felbertauernstraße im Bereich Kaltenhaus unterwegs und ging dabei außerhalb der Leitschiene, die den Verkehr vor dem südlich steil abfallenden Gelände und der dort errichteten Stützmauer sichert.