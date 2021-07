Wolf trieb Bauern in Stadt: Demonstranten in Innsbruck unterwegs

Am Samstagvormittag fand am Landhausplatz eine Demonstration gegen den Wolf statt. Zahlreiche Bauern aus ganz Tirol und Südtirol nahmen teil.

Mit dem von Schwarz-Grün vorgeschlagenen Wolfsmanagementplan, der nächste Woche per Dringlichkeitsantrag im Tiroler Landtag behandelt werden soll, zeigten sich viele unzufrieden – wenngleich einige den Inhalt „gar nicht genau kannten“, wie sich bei mehreren Nachfragen herausstellte. Damit vertraut und dennoch enttäuscht ist Michael Bacher, Obmann des Tiroler Schafzuchtverbands. Er befand, eine „artgerechte Haltung“ könne nicht stattfinden, „wenn überall nur noch eingezäunt werden muss“, und schlussfolgerte: „Eine Coexistenz von Beutegreifern und Alm- bzw. Weidewirtschaft ist nicht möglich.“ Damit forderte er Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler auf, „zurück an den Verhandlungstisch“ zu kehren, der Antrag sei „zu wenig ausreichend und kurzsichtig“. Gerügt wurden in den Ansprachen auch Tourismusvertreter und Jägerschaft wegen ihres „fehlenden Engagements“. Sie sollten „lauter sein“ und Position in der Debatte beziehen.