Alles begann am Schwarzenbergplatz: Neues Album vom "Schwarzenberg Trio"

Das „Schwarzenberg Trio“ hat in auftrittsloser Zeit eine neue CD eingespielt: (v. l.) Roland Lindenthal, Franz-Markus Siegert und Hanna Bachmann.

Wien – Nach dem Wiener Schwarzenbergplatz, wo sie sich zum ersten Mal getroffen hatten, nennt sich das Schwarzenberg Trio, das in der live-abstinenten Zeit das Glück gehabt hat, mit einer CD (erschienen bei Quinton) gefördert zu werden. Roland Lindenthal, Solocellist der Wiener Volksoper, der in vielen Wiener Orchestern und Ensembles gefragte Geiger Franz-Markus Siegert und die Vorarlberger Pianistin Hanna Bachmann wählten dafür ihre Ausdrucksmöglichkeiten repräsentierende Werke aus Wiener Klassik und deutscher Romantik plus einer Pointe.