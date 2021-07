Israels Botschafter: „Es gibt so viele Projekte, die wir gemeinsam fördern können“

Innsbruck – Eigentlich hat Israels „neuer“ Botschafter in Österreich seinen Posten bereits Ende 2019 angetreten. Doch dann kam die Pandemie und erschwerte auch den Diplomaten das Geschäft. So konnte Botschafter Mordechai Rodgold seinen Antrittsbesuch in Tirol erst Ende Juni 2021 nachholen. Die TT sprach mit ihm über die Umbrüche in Israel und im Nahen Osten sowie den Aufbruch mit Österreich.