Lebenszeichen zum 70er: Tiroler Schützen feiern endlich Geburtstag

Eine beeindruckende Kolonne an Schützen setzte sich gestern in Bewegung und umrundete nach einer Kranzniederlegung die Altstadt.

Innsbruck – Federn tanzten im Wind, die Säbel glänzten in der Sonne und die Salutschüsse hallten durch die Stadt – sie dürfen wieder. Vor Kurzem noch undenkbar: Über 600 Schützen nahmen gestern vor dem Congress Aufstellung.

Insgesamt viermal musste der Bund der Tiroler Schützenkompanien, der heuer genau genommen 71 Jahre alt geworden ist, seinen Runden verschieben, denn das Corona-Jahr ließ die Jubiläumsfeier 2020 einfach nicht zu. Es ließ das Schützenwesen bei vielen Auftritten pausieren. Erst kürzlich kamen die Lockerungen. Die Teilnehmer konnten somit unter Einhaltung der 3-G-Regel ohne Maske an der Bundesversammlung teilnehmen.

Waren es vor über 200 Jahren noch feindliche Heere, so sind es heuer das „Tirol-Bashing“, das mit dem Virus einsetzte, die „Diffamierungen unserer Werte“ und eine „Corona-bedingte Blockade unserer ehrenamtlichen Vereinsarbeit“, gegen die man sich zur Wehr setzen musste, wie Landeskommandant Thomas Saurer feststellte.

Er wurde in Pandemiezeiten gewählt und hatte einen schwierigen Einstig. Auch 2021 stand unter keinem guten Stern bzw. keiner guten Corona-Verordnung, wie er betonte. Umso mehr freue ihn nun der „kernige Geruch der Lodenjoppen und Lederhosen“ und alle wieder in Tracht zu sehen.

Anlass war die Gründung des Bundes der Tiroler Schützen am 20. April 1950. Fünf Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur, bei dem auch das Tiroler Schützenwesen keine rühmliche Rolle spielte, sich für Propagandazwecke instrumentalisieren ließ, organisierte man sich neu. Schon bald nach dem Krieg waren die ersten Kompanien wieder ausgerückt. Wie in vielen Bereichen des Leben war es bei so manchen NS-belasteten Personen ein nahtloser Übergang.