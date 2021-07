Vier Tote bei Waldbrand auf Zypern: 67-Jähriger in Gewahrsam

Bei schweren Feuern in Zypern kamen mindestens vier Menschen ums Leben.

Nikosia – Mindestens vier Menschen sind bei einem großen Waldbrand auf Zypern am Wochenende ums Leben gekommen. Mittlerweile habe die Feuerwehr die Flammen weitgehend unter Kontrolle gebracht, sagte am Sonntagmittag der zyprische Staatspräsident Nikos Anastasiades bei einem Besuch des Einsatzzentrums in der Ortschaft Skarinou. Mehr als 55 Quadratkilometer Wald, Busch und landwirtschaftliche Flächen seien zerstört worden. Es handele sich um die schlimmste Katastrophe auf der Insel seit Jahrzehnten, sagte Anastasiades.