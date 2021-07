Tropensturm naht: Sprengung von Hochhausruine in Miami wird vorbereitet

Miami – Nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes in Miami (Florida) bereiten die Behörden den schnellstmöglichen Abriss des noch stehenden Gebäudeteils vor. Die Ruine sei gefährlich instabil und müsse trotz des andauernden Bergungseinsatzes dringend gesprengt werden, sagte Gouverneur Ron DeSantis. Die Suche nach verschütteten Bewohnern des zwölfstöckigen Wohnkomplexes wurde am Samstagnachmittag (Ortszeit) wegen der Vorbereitungen für den Abriss eingestellt.

Die Einsatzkräfte bargen in den Trümmern am Samstag zwei weitere Leichen, womit die Opferzahl auf 24 anstieg. Mehr als 120 Menschen gelten weiterhin als vermisst, wobei unklar ist, wie viele von ihnen sich zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem Gebäude in Surfside nahe Miami aufhielten.