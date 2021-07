Vulkan auf Philippinen stößt Gase aus: Warnung vor neuem Ausbruch

Manila – Der Vulkan Taal auf den Philippinen hat wenige Tage nach einer Eruption ungewöhnlich hohe Mengen an vulkanischen Gasen ausgestoßen. Wissenschaftler warnten am Sonntag davor, dass er jederzeit wieder ausbrechen könne. Der nur 66 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gelegene Vulkan hatte am Donnerstag eine dunkle Wolke aus vulkanischen Gasen und Dampf einen Kilometer in die Luft geschleudert. Mehr als 3000 Menschen aus umliegenden Dörfern verließen ihre Häuser und brachten sich in Sicherheit.