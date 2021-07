Beutelmeise im Alpenzoo: Ein kleiner Vogel ist ein großer Baumeister

Betrachtet einmal das Nest dieses Singvogels, es ist ein kleines Meisterwerk. Die Beutelmeise wird gerade mal zwölf Zentimeter groß und 20 Gramm schwer, ist aber ein richtig guter Baumeister. „Ihr Nest ist ein geschlossener, dickwandiger Beutel – daher der Name Beutelmeise. Er wird zum Schutz vor Feinden – wie Füchse und Raubvögel – an den äußersten Zweigen von Weiden und Pappeln bis zwei Meter über dem Boden hängend angefertigt“, erklärt Eva Oberauer vom Alpenzoo.

Bei den Beutelmeisen im Alpenzoo kann man solch ein Bauwerk gerade bewundern! Es befindet sich im linken Teil der Voliere, die mit Lehmwand, Wasserbecken und Schilfhalmen ausgestattet ist. „In der Voliere kannst du zudem Flussregenpfeifer, Bachstelzen, Wachtelkönig und Mönchsgrasmücken sehen“, so Eva. Eingezogen in ihr Heim ist das neue Pärchen Beutelmeisen übrigens im Jänner 2020. „Man muss ein bisschen genauer schauen, um die flinken Vögel mit ihren rostbraunen Rücken zu entdecken“, rät Eva.

Der Anteil an Tierhaaren ist im Zoo etwas höher als bei einem Nest in der freien Natur. Der Grund dafür ist ganz einfach: Im Alpenzoo sind Tierhaare leicht verfügbar und man hat den Beutelmeisen daher neben Bast, Rohbaumwolle und Fasern vom Wilden Wein auch Steinbockwolle, Wisentwolle, feine Hundehaare und Kaninchenfell angeboten. Unsere Beutelmeisen haben sehr eifrig am Nest gebaut, doch leider sind sie an einer Brut weniger interessiert“, sagt Eva.