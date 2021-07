Wegen großen Andrangs: Impftag des Landes wird wiederholt

Nicht nur bei der Messehalle hieß es warten: Bei fast allen Impfzentren des Landes bildeten sich am Sonntag stundelange Warteschlangen. © Foto Rudy De Moor

Innsbruck – Schon am Sonntagvormittag waren einzelne Impfzentren des Landes so gut besucht, dass die Behörden Impfwillige darum baten, auf andere Standorte ausweichen: In Innsbruck, Kundl und Kufstein warteten vor den Impfzentren jeweils bis zu 2500 Personen, um sich den Erststich verpassen zu lassen. Auch in anderen Impfzentren kam es zu stundenlangen Wartezeiten, weil der Andrang so groß war.

Das Land reagierte noch am Sonntag und verkündete, dass die Impfaktion für Erstimpfungen am kommenden Wochenende wiederholt werden soll. Nähere Details kündigten Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrätin Anette Leja für die nächsten Tage an.

1 von 8 Vor der Messehalle bildete sich schon am frühen Vormittag eine lange Schlange. © TT/Rudy De Moor Tausende Menschen wollten alleine in Innsbruck geimpft werden. © Foto Rudy De Moor >

Bereits Sonntagmittag war die Hälfte der 16.000 Impfdosen, die das Land für die landesweite Impfaktion zur Verfügung gestellt hatte, aufgebraucht. Für Platter und Leja ein klares Signal, dass die Tiroler Bevölkerung ein solch niederschwelliges Angebot in Anspruch nimmt. „Der heute zu verzeichnende Andrang für eine Covid-Erstimpfung an den Tiroler Impfzentren hat unsere Erwartungen übertroffen und bestärkt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns, dass so viele Menschen in Tirol bereit sind, sich gegen das Virus und seine Mutationen impfen zu lassen und damit vor allem sich selbst schützen“, betonte Platter in einer Aussendung. Damit auch alle Menschen, die geimpft werden wollen, eine Chance dazu bekämen, kündigte der Landeshauptmann ein Wiederholung der Impfaktion: „Wir haben heute umgehend veranlasst, dass dieser Impf-Aktionstag wiederholt wird und auch am kommenden Wochenende an allen Tiroler Impfzentren die Chance auf eine Erstimpfung ohne Anmeldung besteht“, kündigt Leja ergänzend an.

Der heutige Tag soll evaluiert werden und in die weiteren Planungen einfließen. Die konkreten Details zu Impfzeiten und Impfstoffverfügbarkeiten für das kommende Wochenende werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. „Wir danken jeder und jedem Einzelnen, die sich für eine Covid-Impfung entscheiden und damit einen wichtigen Beitrag für uns als Gesellschaft leisten“, so LH Platter und LRin Leja.

3x Weber-Grill und 10x Just Spices Gewürzbox zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Heute, Sonntag, wurden mit Stand 10.30 Uhr 5700 Impfstoffdosen verimpft, davon 57,5 Prozent von BioNTech/Pfizer, 5,6 Prozent AstraZeneca und 36,9 Prozent Johnson & Johnson. „Nach wie vor warten viele Menschen auf ihre Erstimpfung – der Zweitimpftermin wird individuell vor Ort vereinbart“, erklärte Leja.