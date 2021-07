Papst Franziskus zu Operation ins Krankenhaus eingeliefert

Papst Franziskus sprach noch am Sonntag zu den Gläubigen am Petersplatz.

Vatikanstadt – Papst Franziskus ist am Sonntagnachmittag in die römische Poliklinik "Agostino Gemelli" zu einem chirurgischen Eingriff am Darm eingeliefert worden. Franziskus habe eine symptomatische Divertikelstenose des Darms, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Sonntag mit. Die Operation führt der Chirurg Sergio Alfieri durch. Nach dem Eingriff soll ein ärztliches Bulletin veröffentlicht werden, hieß es seitens des Vatikans.