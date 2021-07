Eltern verloren Kinder aus den Augen: Suchaktion an Grenze zu Italien

Reschen, Nauders – Glück im Unglück hatte am Sonntag eine Urlauberfamilie. Die Eltern mit ihren zwei Kindern unternahmen am Nachmittag von ihrer Unterkunft in Reschen aus eine Wanderung in Richtung Dreiländer-Grenzstein im Grenzgebiet zwischen Italien und Österreich. Gegen 16 Uhr waren sie auf dem Rückweg. Dann verloren die Eltern ihre Kinder aus den Augen.