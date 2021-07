New O’Lienz Jazztage: Kultur und Eisenbahn in Symbiose

Die New O’Lienz Jazztage laden alljährlich zu Konzerten in das einmalige Ambiente des Eisenbahnmuseums im Heizhaus Lienz.

Lienz – Zwischen den historischen Schienenfahrzeugen riecht es nach Öl, die Akustik im Heizhaus Lienz ist dank der riesigen verrußten Oberflächen im denkmalgeschützten Dachstuhl trocken und klar. „Das Ambiente ist einmalig und genau das, was wir für unsere Konzerte gesucht haben“, erklärt Andreas Bergmann, Obmann der Lienzer Formation Jazzwecan. Das Ensemble etabliert seit Jahren die New O’Lienz Jazztage und tritt nicht nur selbst auf, sondern lädt dazu auch andere Künstler ein. „Profimusiker, die in ihrem Leben auf unzähligen Bühnen spielen, schwärmen nicht nur von der Stimmung, sondern erinnern sich ganz besonders an diesen Auftritt vor den leuchtenden Scheinwerfern einer alten Elektro-Lokomotive.“ Heuer findet das Festival vom 15. bis zum 17. Juli statt.