Gewessler will Asfinag-Projekte prüfen lassen: Für Mattle „starkes Stück"

Innsbruck – Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat alle Neubauprojekte der Asfinag zumindest bis zum Herbst vorläufig auf Eis gelegt, um sie auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des Regierungsprogramms zu überprüfen. Welche Projekte davon in Tirol betroffen sind, ist noch unklar. Das will das Land aber in den nächsten Tagen klären. Möglicherweise bedeutet es aber das endgültige Aus für den von der Asfinag ohnehin als negativ bewerteten Tschirganttunnel (275 Mio. Euro). Hinsichtlich der geplanten Freigabe des Pannenstreifens als dritte Spur zwischen Innsbruck und Zirl samt notwendiger baulicher Adaptierung (17 Mio. Euro) ist ebenfalls noch vieles unklar.