Platzgummer verärgert: „Solche Fehler bin ich von uns nicht gewohnt“

Innsbruck – Für die so erfolgsverwöhnten Swarco Raiders bietet der Blick auf die letzten Ergebnisse derzeit ein ungewohntes Bild. Nach der knappen Niederlage im CEFL-Finale im Tivoli (16:22) verloren die Tiroler überraschend auch am Wochenende in der AFL bei den Danube Dragons (17:24). Nicht nur ein Resultat der andauernden Verletzungsmisere, sondern auch von in ihrer Häufigkeit im Raiders-Spiel ungewohnten Fehlern.