Besonderes Quartett: Vier etwas andere Geschichten zum EM-Halbfinale

Innsbruck – Fragt man bei Wettanbieter tipp3 nach, ist die EM-Favoritenrolle für die Österreicher klar verteilt: 52 Prozent der Kunden tippen auf Italien, 21 Prozent setzen auf England. Die Spanier kommen auf 17, Außenseiter Dänemark auf zehn Prozent. Alles klar also? Von wegen. Es gab im Laufe der EM schon viele Überraschungen, egal ob nun in kollektiver (Schweiz, Ukraine, auch Dänemark ...) oder in individueller Hinsicht. So auch bei den verbliebenen EM-Halbfinalisten, die TT erzählt vier spezielle Geschichten: