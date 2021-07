Deutscher Angeklagter (52) nach tödlichem Bootsunfall am Gardasee in Haft

Rom, Brescia – Nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Norditalien, bei dem am 19. Juni zwei junge Italiener ums Leben gekommen sind, hat sich ein deutscher Beschuldigter am Montag der italienischen Polizei in Südtirol gestellt. Der 52-jährige Münchner, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden ist, kam zur Polizei in Sterzing und wurde in Begleitung seines Verteidigers nach Brescia geführt, wo er in Untersuchungshaft genommen wurde, berichteten italienische Medien.