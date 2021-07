E-Bike-Fahrerin (31) bei Frontalkollision mit Auto in Tux schwer verletzt

Tux – Eine 31-jährige E-Bike-Fahrerin hat sich am Montag bei einem Unfall in Tux im Zillertal schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau auf der Gemeindestraße im Ortsteil Schöneben talwärts gefahren, als sie in einer unübersichtlichen Kurve frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte.