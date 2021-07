Bub fuhr nach Kollision mit Motorradfahrer in Oberperfuss davon

Oberperfuss – Nach einem Unfall in Oberperfuss mit einem verletzten Motorradfahrer sucht die Polizei sowohl nach Zeugen als auch nach einem etwa zehnjährigen Buben. Das Kind war gegen 17 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Peter-Anich-Weg in Richtung Raiffeisenbank unterwegs. Weil er plötzlich abbremste, musste auch der hinter ihm fahrende Motorradlenker stark abbremsen – was einen Sturz zur Folge hatte. Dabei traf der Lenker des Bikes den Rücken des Buben, wodurch dieser ebenfalls stürzte. Er stand jedoch gleich wieder auf und fuhr davon.