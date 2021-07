14 Tote durch Schusswaffen in Chicago über Unabhängigkeits-Wochenende

Chicago – In der von Gewalt geplagten US-Metropole Chicago sind am Feiertagswochenende 14 Menschen erschossen worden. Insgesamt seien 88 Menschen durch Schusswaffen rund um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli verletzt worden, gaben die Behörden am Montag (Ortszeit) bekannt. Die drittgrößte Stadt der USA verzeichnete im vergangenen Jahr 774 Morde und damit das zweittödlichste Jahr in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 2021 könnte diese traurige Bilanz noch übertroffen werden.