Schüler aus Oberperfuss machen Peter Anich zum Videostar

„Die Erde und die Stern’ hab ich so gern vermessen“: In einem Lied samt Video erzählen die Oberperfer Volksschüler von Peter Anich.

Oberperfuss – Wie für Schulen im ganzen Land war das nun zu Ende gehende Schuljahr auch für die VS Peter Anich in Oberperfuss eine gewaltige Herausforderung – besonders im Musikunterricht. Doch trotz der Corona-Bestimmungen, die das Fach Musikerziehung fast das gesamte Jahr hindurch einschränkten, habe man künstlerisch-musikalisch mit den Schulkindern etwas umsetzen wollen, sagt Direktor Markus Ostermann.

Das Video konnten Lehrer und Schüler dann in den letzten Schulwochen in der malerischen Oberperfer Landschaft drehen. Als Solist brilliert Dominik Nossylavski, später kommt Maximilian Spiegl dazu, in der zweiten Strophe singt Marilen Wild mit. Die „Simulation“ an Trompete und Steirischer meisterten Moritz Leitner und Daniel Kirchebner mit Bravour. Für die Filmaufnahmen und den Schnitt zeichnete Paul Weber, Vater eines Kindes der 4b-Klasse, verantwortlich. Die Schüler hatten sichtlich Spaß an der Sache – nachzuprüfen im Video unten. (TT)