Druck auf Arbeitslose steigt: Kocher fordert Strenge vom AMS

Angesichts der verschärften AMS-Regeln äußert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch scharfe Kritik: „„Anstatt Arbeitslose in der Krise zu unterstützen, Jobprogramme zu beschließen und in die heimische Wirtschaft zu investieren, ziehen die Türkisen mit freundlicher Unterstützung der Grünen die Daumenschrauben an und setzen jene immer stärker unter Druck, die am meisten unter der Krise gelitten haben“. Deutsch wirft der Regierung „soziale Kälte“ vor und fordert „Arbeitslosigkeit bekämpfen, nicht Arbeitslose“.