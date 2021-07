Fake News heizen Wolf-Debatte an: WWF-Telefone laufen heiß

„Diese Gerüchte sind an Abenteuerlichkeit nicht zu überbieten“, weist auch WWF-Pressesprecher Florian Kozak die Berichte entschieden zurück. Man habe wahrlich Besseres zu tun, als Wölfe durch die Gegend zu transportieren und auszusetzen. „Beispielsweise darüber informieren, dass die Wölfe auf natürlichem Weg zu uns kommen. Darauf weisen wir auch schon seit vielen Jahren hin und fordern schon lange einen ordentlichen Herdenschutz.“ Die DNA-Nachweise würden außerdem belegen, dass es sich bei den Wölfen in Tirol um Individuen der italienischen Population handelt. Laut „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ kann ein Wolf bis zu 100 Kilometer am Tag zurücklegen.

Auch die Tiwag sieht sich mit einer Reihe von Anfragen konfrontiert. Schließlich geht das Gerücht um, dass in Auffangbecken und Rechen der Unterländer Innkraftwerke in der jüngeren Vergangenheit bereits 15 tote Wölfe aus dem Wasser gezogen worden sein sollen – „der Großteil ohne Einschussloch“, wie es heißt. Auch dabei handelt es sich um Falschmeldungen, so genannte „Fake News“. Zwar komme es vor, dass dort Tierkadaver geborgen werden, Wölfe seien darunter aber keine gewesen, teilte ein Tiwag-Sprecher auf Nachfrage mit.

Unterdessen hat das Land Tirol gestern weitere Risse bekannt gegeben. Neben den bereits berichteten Rissen in Westendorf (siehe Kasten oben rechts) wurden über das Wochenende auch in den Osttiroler Gemeinden Hopfgarten im Defereggen, Prägraten und Außervillgraten in Summe 14 tote, sieben verletzte und zahlreiche vermisste Schafe gemeldet. Die Rissbegutachtungen laufen, es besteht ein konkreter Wolfsverdacht. Bereits vergangene Woche waren in Anras fünf tote Schafe gefunden worden. Ebenfalls am Wochenende wurde ein totes Schaf aus der Gemeinde Umhausen gemeldet und begutachtet. Dabei wurden Hinweise auf einen Bären als Verursacher festgestellt. Im Gemeindegebiet von St. Anton a. A. wurde gestern ein totes Schaf begutachtet, bei dem ebenfalls von einem großen Beutegreifer als Verursacher ausgegangen werden kann. Und im Gemeindegebiet von Silz wurden ein weiteres totes Schaf amtstierärztlich begutachtet und ein Wolf beobachtet. Dort wurden bereits am 25. Juni 15 Schafe tot aufgefunden. In Summe dürften im betreffenden Almgebiet 30 Schafe verendet und abgestürzt sein.