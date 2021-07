Das 57-fache des Durchschnittslohns: Hohe Gagen der ATX-Chefs in der Kritik

Im Detail zeigt sich laut Arbeiterkammer folgendes Bild: Die Fixgehälter der Top-Manager blieben konstant, die variablen Gehaltsteile gingen sogar um 20 % zurück. Aber: Hohe Beendigungs- und Einstiegszahlungen ließen die Gagen der Vorstände trotzdem ansteigen, kritisiert die Arbeiterkammer. Im Schnitt verdiente ein ATX-Vorstand im Corona-Jahr 2020 1,9 Mio. Euro und damit das 57-fache eines mittleren Einkommens in Österreich.

„Die variable Vergütung in den 17 untersuchten Unternehmen ist zwar zurückgegangen, jedoch bei Weitem nicht so deutlich, wie die Gewinne eingebrochen sind (minus 40 Prozent)“, sagte Studienautorin und AK-Betriebswirtin Christina Wieser.

Robert Ottel, voestalpine-Vorstand und Präsident des Aktienforums, einer Interessenvertretung österreichischer börsenotierter Unternehmen, spricht von einer Neiddebatte und weist die Kritik der AK zurück: „Stets wurde den Unternehmen bei Vorstandsvergütungen vorgeworfen, die Gehälter an die Gewinne gekoppelt zu haben. Nun sieht man, dass dieser langjährigen AK-Forderung Rechnung getragen wurde – und es passt wieder nicht.“ Managementtätigkeit sei zudem mit erheblicher Verantwortung verbunden. „Gemessen an ihren europäischen Kollegen liegen österreichische ATX-Manager einkommensmäßig deutlich unterhalb des Durchschnitts.“

Gagenkaiser in dem aktuellen AK-Ranking ist der ehemalige Vorstandschef des Karton- und Verpackungsherstellers Mayr-Melnhof, Wilhelm Hörmanseder, der mit 11,3 Mio. Euro aus dem Vorstand verabschiedet wurde. Zuzüglich Grundgehalt verdiente Hörmanseder im Vorjahr 11,8 Mio. Euro. Sein Nachfolger Peter Oswald belegt den dritten Platz im Vorstands-Ranking. Oswald erhielt eine Vergütung von 5,1 Mio. Euro. Darin enthalten sind laut AK auch eine pauschale Abgeltung von 1,0 Mio. Euro anlässlich seines Wechsels in den Vorstand sowie eine einmalige Pensionsversicherungszahlung in Höhe von 400.000 Euro und eine pauschale Erfolgsbeteiligung von 2,75 Mio. Euro.