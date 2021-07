Tusk steigt in Polen wieder in den Ring, Kaczynski als Parteichef bestätigt

Warschau – Polen steht womöglich eine innenpolitische Schlammschlacht bevor. Der frühere Regierungschef und EU-Ratspräsident Donald Tusk (64) hat am Wochenende wieder die Führung seiner liberal-konservativen Bürgerplattform PO übernommen. Die einstige Regierungspartei hatte nach Tusks Wechsel nach Brüssel im Jahr 2014 gegen die nationalkonservative PiS verloren und kommt in Umfragen nur auf 16 Prozent.

Ebenfalls am Wochenende bestätigte die PiS (Recht und Gerechtigkeit) den 72-jährigen Jaroslaw Kaczynski als Parteichef. Er gilt seit Jahren als der starke Mann in Warschau, auch wenn er formal nicht in der Regierung sitzt. Damit wird nun das innenpolitische Duell vergangener Jahre wieder aufgewärmt.