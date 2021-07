Verkauf an Bergbahn stößt in Sölden auf Kritik

Die Gemeinde Sölden wird den so genannten „Stufenparkplatz“ an die „Schilifte Gampe“ veräußern.

Sölden – Neben Wolf & Co. beschäftigt die Hinterötztaler Gemeinde Sölden auch die Lokalpolitik. Denn unter Punkt 5.4. wurde dem Ansuchen um Grundstücksverkauf an die Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn KG mehrheitlich stattgegeben. So weit, so gut, würde da die Opposition nicht eine Ungleichbehandlung der Sölder Bürger gegenüber einer Gletscherbahn lautstark beanstanden.